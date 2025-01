Alla ambientale di Magicbiomat anche l'Università di Padova

A Magicbiomat, un progetto ambizioso che mira a rispondere alla sfida globale dell'inquinamento da plastica, sviluppando materiali innovativi, biodegradabili e rispettosi dell'ambiente, pensati per diverse applicazioni, partecipa anche l'Università di Padova.

Il progetto, finanziato nell'ambito di Horizon Europe dall'Unione Europea, è coordinato dalla Technological University of the Shannon: Midlands Midwest (Irlanda), con la partecipazione di sette partner europei: Università degli Studi di Padova (Italia), Organik Kimya Sanayi ve Ticaret AS (Turchia), Digiotouch ou (Estonia), Centre Technique Industriel de la Plasturgie et des Composites (Francia), Isotech Ltd (Cipro) e The University of Sheffield (Regno Unito).

Il kick-off meeting, che si è tenuto in Irlanda il 15 e 16 gennaio, ha riunito i rappresentanti di tutte le organizzazioni partner per dare ufficialmente avvio al progetto.



