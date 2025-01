Volotea, potenziati voli da Verona per Parigi e Barcellona

La compagnia low cost Volotea potenzia le proprie frequenze per il 2025 all'aeroporto Catullo di Verona. Da aprile, i voli verso Parigi Orly diventeranno giornalieri, mentre quelli per Barcellona saranno cinque giorni a settimana, sostenendo l'incoming internazionale verso il territorio scaligero e offrendo al nuove opportunità di viaggio per i passeggeri veronesi.

Presso lo scalo veronese, dove il vettore ha basati due aeromobili, Volotea nel 2025 avrà 14 destinazioni in totale verso Italia, Spagna, Grecia, Francia e Germania.

Il 2024 si è confermato un anno di crescita per Volotea a Verona, con circa 700.000 passeggeri, +18% rispetto ai 593.000 dell'anno precedente, e 4.283 voli, +21% rispetto al 2023. Ha impiegato oltre 90 dipendenti.

La compagnia ha registrato a Verona un Net Promoter Score (Nps), ossia l'indicatore di riferimento per misurare la soddisfazione dei clienti, di 48.9, il più alto tra le basi italiane. La puntualità entro 15 minuti dall'orario previsto è del 79%.



