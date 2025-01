Per formaggio Asiago la certificazione 'Made green in Italy'

Il formaggio Asiago è e il primo a ottenere "Made green in Italy", la certificazione volontaria promossa dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) per incentivare modelli sostenibili di valutazione e comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti italiani.

Lo rende noto il Consorzio Tutela Formaggio Asiago, nell'ambito del processo di miglioramento che dal 2022, con il progetto "Asiago Green Edge" ha coinvolto tutta la filiera produttiva, per la tutela dell'ambiente naturale, il benessere animale e l'efficienza energetica.

L'adozione della certificazione Made green in Italy, accompagnata da pratiche produttive più sostenibili, permette di ridurre i consumi energetici di ogni caseificio mediamente del 20% annuo e di risparmiare circa 150 MWh di energia elettrica e 100.000 metri cubi di gas, con un conseguente taglio di circa 250 tonnellate di CO2, pari alle emissioni prodotte da 150 appartamenti. Nella fase di allevamento, l'ottimizzazione dell'uso di acqua, energia elettrica e gasolio può portare a ulteriori riduzioni di risorse stimate tra il 15 e il 20%.





