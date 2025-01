Ok Cio, a Dolomiti-Valtellina '28 Giochi invernali giovanili

Si svolgeranno in Italia le Olimpiadi invernali giovanili del 2028. Lo annuncia il Cio, che ha formalizzato l'assegnazione al progetto 'Dolomiti-Valtellina', candidata unica, nella 143/a sessione della sua assemblea in corso a Losanna. L'Esecutivo del comitato olimpico internazionale, esaminato il dossier italiano, aveva 'raccomandato' gia' a dicembre l'assegnazione all'assemblea. Il progetto unisce Lombardia Veneto e Trentino, e si poggia sulle strutture di Milano-Cortina 2026.

"Oggi il Veneto scrive un'altra pagina di storia: dopo Milano-Cortina 2026, le nostre Dolomiti saranno ancora protagoniste con i Giochi olimpici giovanili invernali 2028. Da Losanna è arrivato un riconoscimento importante che premia ancora una volta la capacità organizzativa, la bellezza del nostro territorio e il grande lavoro di squadra che ci ha portati fino a qui". Lo afferma in una nota il presidente del Veneto, Luca Zaia, dopo il voto del Cio che oggi a Losanna ha assegnato l'organizzazione dell'evento alla "cordata" Dolomiti-Valtellina.



