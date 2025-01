Fugge dopo aver causato un incidente, denunciato a Vicenza

Un giovane di 24 anni, Z.M., di Caldogno (Vicenza), che era fuggito dopo aver causato un incidente stradale nella notte tra il 25 e il 26 gennaio scorsi nella città berica, è stato individuato e denunciato dai carabinieri per omissione di soccorso e lesioni personali colpose.

L'incidente si era verificato in Viale Quadri, all'incrocio con la Strada di Bertesina, tra due veicoli. Secondo le ricostruzioni del Nucleo Operativo e Radiomobile di Vicenza, il 24enne stava percorrendo il viale a bordo di una Opel Astra quando, per cause in fase di accertamento, si è scontrato con una Dacia Logan guidata da una donna residente a Torri di Quartesolo (Vicenza). Ha quindi lasciato il luogo senza prestare soccorso alla conducente coinvolta.

In poche ore i militari hanno rintracciato la vettura in fuga, ancora danneggiata, e raccolto le testimonianze che hanno permesso di risalire al giovane, alla guida del veicolo prestato da un amico.

La donna vittima dell'incidente è stata soccorsa e portata all'ospedale civile di Vicenza, dove i medici le hanno diagnosticato lesioni con una prognosi di cinque giorni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA