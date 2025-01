Due case a fuoco in Val Boite, 4 persone evacuate

I vigili del fuoco stanno operando dalla scorsa notte per un incendio di due abitazioni nel comune di Valle del Cadore (Belluno), in Val Boite. Quattro persone sono state evacuate, due assiste sul posto dal personale sanitario del Suem 118.

Le squadre giunte dai distaccamenti permanenti di Pieve di Cadore, Cortina d'Ampezzo, Santo Stefano, Belluno e da tutti i distaccamenti volontari della vallata con sei autopompe, sei autobotti, il carro aria e 40 operatori, supportati dal funzionario di guardia, sono riuscite a circoscrivere il rogo, evitando il coinvolgimento delle abitazioni vicine.

Difficoltà per i mezzi antincendio per raggiungere la località, per le strette strade che portano alle due case.

Stamani le operazione proseguono per lo spegnimento degli ultimi focolai. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.



