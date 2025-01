Delitto Tominaga, Cassazione respinge ricorso contro due giovani

Per la Cassazione a Daniele Wedam e Abd Allah Djouamaa - i due giovani di Conegliano (Treviso) che erano con Samuele Battistella quando questi colpì con un pugno Shimpei Tominaga uccidendolo - non può essere imputato il concorso morale o quello anomalo nella morte del cittadino giapponese. Lo ha stabilito con una sentenza che ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura di Udine. L'autorità giudiziaria del capoluogo friulano, infatti, contestava l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Trieste che aveva escluso, appunto, l'imputabilità dei due per concorso nella morte di Tominaga. Lo riportano i media locali.

Battistella, invece, è accusato di omicidio preterintenzionale. Il fatto era avvenuto in un locale di Udine nel giugno scorso, dove Tominaga era intervenuto proprio per sedare una rissa nella quale erano coinvolti i tre giovani che avevano aggredito altre due persone. Tominaga, che era deceduto in ospedale un paio di giorni dopo, era stato colpito da Battistella quando Wedam e Djouamaa erano già fuori del locale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA