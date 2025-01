Un ciclista è morto dopo essere stato investito da un'automobile a Gambellara (Vicenza).

L'incidente si è verificato intorno alle 10.00 a pochi passi da una pista ciclabile che corre lungo la Strada provinciale 22.

La dinamica di quanto accaduto non è ancora chiara ed è al vaglio della polizia locale. La vittima è un 70enne. Sul posto i sanitari del Suem 118 e un elicottero, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.



