Biennale Venezia, 16/a edizione del 'Carnevale dei ragazzi'

Da sabato 22 febbraio a domenica 2 marzo torna a Venezia la 16/a edizione del Carnevale dei Ragazzi promosso dalla Biennale di Venezia, con un'installazione immersiva, laboratori ispirati al viaggio di Marco Polo in Cina, una mostra a Ca' Giustinian e i consueti laboratori per scuole e famiglie e laboratori di Danza per le scuole all'Arsenale.

Novità di questa edizione sarà l'installazione immersiva "Cammini Koto Ba: tra le Stanze della Latenza e i Non-Luoghi della Generatività Pedagogica", allestita nel Laboratorio delle Arti di Ca' Giustinian. Si tratta di un inedito progetto dove i partecipanti attraverseranno il "Bosco e l'Universo della Generatività Pedagogica", stimolando i sensi e riflettendo sul proprio cammino di crescita personale e potranno partecipare ai laboratori creativi "Talenti Generativi", dove realizzeranno mappe visive e narrative. Il progetto è ideato da Emiliana Mannese, Chair holder della Cattedra Unesco "Generative Pedagogy and Educational Systems to Tackle Inequality".

Altri laboratori sono ispirati ai viaggi di Marco Polo, con la speciale mostra "Gulnur Mukazhanova. Memory of Hope", prorogata per l'occasione fino al 28 febbraio. Ci saranno tre giornate dove l'artista stessa condurrà dei workshop in cui si avrà l'occasione di partecipare attivamente alla creazione di un lavoro collettivo di infeltrimento della lana. Saranno poi realizzati i percorsi narrati "Sulle orme del drago Long" (per bambini/e dai 6 ai 8 anni) e "Taccuino nomade" (per ragazzi/e dai 8 agli 12 anni) e visite guidate della mostra.

Oltre a questi nuovi progetti vi è la conferma delle partecipazioni della Fondazione Štěpán Zavřel di Sarmede (Treviso), La Fondazione Veronesi di Milano, l'Università di Milano, l'Istat. Confermati i laboratori di Musica de Il Violino Colorato di Roma, le attività narrative-artistiche del MUS.E di Firenze e le iniziative creative del Centro Tedesco di Studi Veneziani. Infine, la Fondazione Milano Cortina 2026 presenta il toolkit educativo "Parità in campo. Lo sport oltre ogni stereotipo", realizzato nell'ambito dell'Education Programme Gen26 e Human Rights con Terre des Hommes Italia Onlus, per sensibilizzare i giovani sui temi della parità di genere, del bullismo e della disabilità, a partire dal contesto sportivo, ma anche culturale e creativo.



