Terrorismo: commemorato 45/o anniversario uccisione Sergio Gori

E' stato commemorato oggi a Mestre (Venezia) il 45/o anniversario dell'uccisione del vicedirettore del Petrolchimico di Marghera Sergio Gori, ad opera delle Brigate Rosse.

Alla cerimonia ha preso parte la figlia di Gori, Maria Grazia, secondo cui "per noi è un dolore immenso che continua, ma ringrazio davvero la città per esserci stata sempre vicina, per non averci mai fatto sentire soli, così come anche i famigliari delle altre vittime del terrorismo: in questo Mestre e Venezia sono un esempio per tutta l'Italia".

Presenti sul punto dell'omicidio, nel centrale viale Garibaldi, la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, il prefetto Darco Pellos, il questore Gaetano Bonaccorso, e rappresentanti delle forze dell'ordine, assieme a una delegazione del gruppo aziendale del Petrolchimico "Giuseppe Taliercio".



