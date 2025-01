Girano video musicale sui binari, due denunciati a Padova

Provvidenziale l'intervento di una pattuglia della Polizia Locale di Padova, che ha evitato stamani che un treno travolgesse due giovani che stavano girando un video musicale sui binari.

E' stata una donna che, con toni concitati, ha fermato due agenti in servizio nel piazzale della Stazione, segnalando che c'era una coppia di giovani intenti a realizzare un video musicale proprio al centro della linea ferroviaria.

I vigili si sono precipitati sul posto e hanno trovato una scena surreale: una ragazza, con il cellulare in mano, riprendeva il suo "cantante" mentre, seduto su una seggiolina e armato di microfono, si esibiva con entusiasmo, ignaro del pericolo. I due sono stati fatti allontanare appena in tempo.

Pochi istanti dopo, infatti, un treno è transitato proprio su quei binari, sfiorando la potenziale tragedia.

La coppia, identificata, è stata segnalata alla Polizia Ferroviaria, che valuterà i provvedimenti del caso. Appresa la notizia, l'assessore comunale alla sicurezza Diego Bonavina ha ringraziato la polizia locale per l'intervento auspicando che "quanto si è verificato, fortunatamente senza nessuna conseguenza, serva di monito ai nostri giovani perché abbiano un comportamento più responsabile".



