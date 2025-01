Fucile a canne mozze e altre armi, un arresto e una denuncia

Un uomo di 80 anni che si trovava agli arresti domiciliari è stato arrestato e condotto in carcere perché trovato in possesso di un fucile a canne mozze, e uno di 65 è stato denunciato per altre armi non denunciate, in una serie di controlli effettuati dai Carabinieri della Compagnia di San Donà di Piave (Venezia).

Nella casa dell'80enne i militari hanno trovato nascosto il fucile a canne mozze con matricola abrasa, e otto cartucce a salve.

In collaborazione con la Polizia Locale di Jesolo, i carabinieri hanno poi perquisito l'abitazione del 65enne, sospettato di detenere illegalmente armi da fuoco, e hanno trovato una pistola priva di matricola, con 361 cartucce calibro 7.65, una canna per pistola senza matricola, un caricatore per pistola con 6 cartucce 7.65, due silenziatori artigianali, una pistola giocattolo, una pistola scacciacani calibro 9 e 45 cartucce a salve, due paia di manette, un petardo artigianale ricavato da una bottiglia con polvere pirica e miccia, un coltello a farfalla e un tirapugni.



