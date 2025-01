Cade da barca mentre è al lavoro, morto uomo a Venezia

Un uomo è morto, per probabile annegamento, oggi a Mestre durante le operazioni di rifornimento carburante di una barca di trasporto merci.

Il fatto è accaduto lungo il Canal Salso che porta dalla laguna di Venezia alla terraferma.

Da una prima ricostruzione pare che l'uomo si fosse fermato per fare gasolio ad un distributore nautico poi, per motivi al vaglio delle forze dell'ordine, avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduto in acqua.

Il fatto, secondo la Uil del Veneto si sarebbe verificato in ambito lavorativo tanto che è intervenuto sul posto il personale dello Spisal, il servizio sanitario per la sicurezza degli ambienti di lavoro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA