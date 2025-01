Anche in Veneto infiltrazioni mafiose in economia e ambiente

Anche il Veneto non è esente da infiltrazioni delle mafie nell'economia e nell'ambiente. Una realtà che è emersa nell'incontro a Mestre organizzato dalla Sezione regionale del Veneto dell'Albo Gestori Ambientali con Unioncamere Veneto, LIibera, a cui ha partecipato, tra gli altri, il prefetto lagunare Darco Pellos, e il presidente di Unioncamere Veneto Antonio Santocono "Anche in Veneto - ha spiegato Monica Billio dell'Università Ca' Foscari di Venezia - alcuni territori, negli ultimi anni, hanno subito un maggior tasso di penetrazione mafiosa attraverso investimenti e fenomeni di inquinamento delle attività aziendali. Le organizzazioni criminali reimmettono oltre il 75% delle risorse ottenute tramite traffici illeciti nell'economia legale. Per raggiungere questo obiettivo, le mafie cercano di infiltrarsi nel sistema politico e nel tessuto imprenditoriale del nostro Paese, creando danni e distorsioni non solo per le aziende coinvolte ma anche per i settori e le aree colpiti. Di contro, le azioni di contrasto apportano evidenti benefici. Nei Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose portano un miglioramento della qualità politica, una crescita del 17% dell'occupazione e un aumento del 9% di imprese. Nei settori economici dove si rimuovono le connessioni con la criminalità, aumentano i profitti e gli investimenti". "Nel periodo pandemico i criminali hanno approfittato del virus per rafforzarsi e potenziare i propri affari illegali" ha aggiunto Marco Lombardo di Libera secondo cui "nel biennio 2022-2023 in Veneto i reati spia come usura, estorsione e riciclaggio di denaro, truffe e frodi informatiche sono raddoppiati rispetto al biennio pre-pandemico 2018/2019. Aumentano interdittive antimafia e segnalazioni sospette. Questi dati fotografano una situazione che richiede grande attenzione, dovuta non solo alla diffusione di numerose e distinte consorterie mafiose nel nostro territorio, ma anche dalla loro penetrazione in parte del tessuto sia economico che sociale del Veneto".

