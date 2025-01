Aggredisce infermiera all'ospedale di Padova, arrestato

Un 55enne è stato arrestato dai carabinieri per aver aggredito un'infermiera dell'ospedale Sant'Antonio di Padova.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è accusato di lesioni personali a personale sanitario e minacce. L'intervento dell'Arma è avvenuto ieri sera dopo la chiamata al 112 per la presenza di un paziente piuttosto aggressivo. I militari, supportati dagli addetti alla vigilanza, hanno bloccato l'esagitato mentre stava tentando di allontanarsi dal nosocomio.

Il 59enne ha reagito inveendo contro gli investigatori, gettando a terra ogni cosa che gli capitava tra le mani, venendo infine immobilizzato. I militari hanno poi appreso che l'uomo, in stato di agitazione, senza apparente motivo, aveva inveito contro una infermiera minacciandola ed aggredendola fisicamente a calci e spintoni. Il 59enne è stato così arrestato e informato il magistrato di turno che ne ha disposto il trattenimento presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri.

Stamattina, nel corso dell'udienza di convalida per direttissima l'arresto è stato convalidato. Il 55enne ha patteggiato ed è stato condannato alla pena di 10 mesi e 20 giorni di reclusione.



