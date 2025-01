Rapina a giovani nel vicentino, arrestato 23enne dai carabinieri

Avvicinava giovani tra i 16 e i 25 anni con un approccio cordiale per poi rapinarli del denaro e dei cellulari, il 23 enne di Altavilla Vicentina arrestato dai carabinieri di Montecchio Maggiore (Vicenza) su disposizione della procura berica. Il ragazzo, disoccupato e di fatto senza fissa dimora, è accusato di furto aggravato, rapina e violenza privata .

Numerosi gli episodi accertati tra luglio e lo scorso settembre a Sovizzo, che avevano creato allarme tra le famiglie delle giovani vittime, molte delle quali studenti che hanno tutte denunciato gli episodi. I militari sono riusciti a dare un volto al rapinatore seriale dopo un periodo di indagini e di osservazione del territorio venendo poi riconosciuto dalle vittime. Il modus operandi èra sempre lo stesso: il 23enne sceglieva i giovani da colpire, li avvicinava in maniera cordiale per poi passare ad inaspettate minacce e violenze fisiche per appropriarsi di denaro e telefonini. A seguito dei convergenti ed incontrovertibili elementi di prova acquisiti dai carabinieri, considerato il concreto rischio di reiterazione dei reati, il giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vicenza ha ritenuto necessario emettere un'ordinanza di custodia cautelare in carcere che ha portato l'indagato in carcere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa di giudizio definitivo.



