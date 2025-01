Il Carnevale di Venezia sarà dedicato al 'Tempo di Casanova'

Sarà "La Notte di San Valentino, Cuore, Cuore", spettacolo di canti tradizionali, musica e luci dedicato agli innamorati che potranno salire sul palco per urlare il proprio amore, ideato dal direttore artistico Massimo Checchetto, a dare il via al Carnevale veneziano venerdì 14 febbraio alle 18.30 in Piazza San Marco.

Il Carnevale di Venezia edizione 2025 sarà dedicato a "Il Tempo di Casanova", in omaggio al mitico veneziano del quale quest'anno ricorre il trecentesimo anniversario della nascita (2 aprile 1725). "È un Carnevale dedicato al tempo di Casanova, quindi il Settecento sarà il fil rouge che ci accompagnerà dal 14 febbraio al 4 marzo, con gli eventi della tradizione ma anche con tantissimi appuntamenti diffusi nello spazio e nel tempo", ha detto Fabrizio D'Oria, direttore operativo di Vela Venezia.

Per Checchetto "il Settecento è stato il secolo dell'arte ma soprattutto dello spettacolo, quindi sarà l'occasione, attraverso la tecnologia dei nostri giorni, di stupire". Il riferimento è allo spettacolo sull'acqua nella Darsena dell'antico Arsenale, che sarà il pezzo forte di quest'edizione.

"Lo abbiamo intitolato 'Giacomo, una storia d'amore' perché è la storia d'amore per eccezione - ha proseguito Checchetto - che Casanova ha avuto con Enriette: il taglio è romantico, usando gli artifici della moderna tecnologia, giochi e acrobazie sull'acqua, effetti luce laser suggestivi per trenta minuti, e un'attrice che interpreta Enriette che racconterà un Casanova segreto, intimo e spettacolare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA