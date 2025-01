Tamponamento in Tangenziale Mestre, coda di 5 chilometri

Un tamponamento tra più veicoli in Tangenziale di Mestre, all'altezza dell'uscita Miranese, ha provocato code per circa due ore in direzione Trieste. Sette le vetture coinvolte, una persona risulta ferita lievemente.

L'incidente è avvenuto all'interno di una coda provocata da un precedente scontro tra un mezzo pesante e un'automobile, senza conseguenze per le persone e risolto poco dopo, avvenuto tra gli svincoli Miranese e Castellana, sempre in direzione Trieste.

Si sono registrati 5 chilometri di coda tra lo svincolo di Mira-Oriago, oltre la barriera di Villabona, e l'uscita Miranese. Sul posto hanno operato gli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete, coordinati dal centro operativo di Mestre, la polizia stradale di Venezia e il soccorso stradale. Rallentamenti anche in carreggiata opposta per traffico intenso e curiosi.



