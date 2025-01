Sit in protesta per sfratto legato ai lavori Tav a Vicenza

Attimi di tensione questa mattina a Vicenza, in viale San Lazzaro, dove era in programma uno sfratto legato agli espropri per i lavori della Tav, e alla situazione di morosità di una coppia, lei con un'invalidità del 100%, che risiede in uno degli ultimi appartamenti ancora occupati della palazzina che sarà demolita.

Per impedire lo sfratto, il Comitato ferrovieri e il centro sociale Bocciodromo hanno messo in atto un sit in di protesta, sorvegliato dalle forze dell'ordine. La mediazione tra ufficiale giudiziario e manifestanti ha portato ad un rinvio dell'esecuzione al prossimo 13 febbraio.



