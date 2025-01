Segue la compagna nonostante il divieto di avvicinamento, arrestato

Un 28enne vicentino di Montegalda è stato arrestato dai carabinieri per violazione del divieto di avvicinamento e reiterazione di condotte persecutorie nei confronti della ex compagna. L'intervento dell'Arma di Camisano Vicentino e di Longare, è avvenuto dopo che il dispositivo elettronico di controllo assegnato all'uomo, aveva segnalato l'avvicinamento non autorizzato alla vittima.

L'indagato è stato fermato mentre seguiva con la propria auto quella della compagna.

Il braccialetto elettronico era stato applicato al giovane in seguito alle indagini avviate nel novembre 2024 dopo la denuncia per atti persecutori che erano iniziate nell'agosto 2023. Prima di questo provvedimento l'uomo era stato colpito da un ammonimento del questore nel marzo 2023. Il 28enne è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.



