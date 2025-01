In auto con un chilo di cocaina, arrestato dalla Polizia

La Polizia di Stato di Venezia ha arrestato in flagranza di reato un cittadino straniero in possesso di un panetto di un chilo di cocaina.

L'arresto è avvenuto durante il controllo di un'autovettura in transito nei pressi di Zelarino nella terraferma veneziana.

Il valore dello stupefacente è stato stimato in 100mila euro.

L'uomo è stato arrestato dai poliziotti in quanto sospettato di detenzione di stupefacente a fini di spaccio e associato presso la Casa circondariale di Venezia.



