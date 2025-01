Fieragricola Tech si rafforza e supera quota 100 espositori

Conto alla rovescia e numeri in crescita (102 espositori, oltre 50 convegni e 125 relatori in due giorni) per la quarta edizione di Fieragricola Tech, la rassegna di Veronafiere organizzata con la formula di expo conference, in programma i prossimi 29 e 30 gennaio con focus specifici su digital farming, robotica, smart irrigation, energie rinnovabili e biosolution. "Veronafiere si conferma un polo fieristico attento all'agricoltura, settore strategico per il Paese, che anche nel 2024 ha confermato la propria leadership a livello europeo per valore aggiunto, con una crescita produttiva dell'1,4% in volume e del 9% in valore, raggiungendo i 42,4 miliardi di euro contro i 38,9 miliardi del 2023, secondo quanto anticipato da Istat - ha detto l'amministratore delegato di Veronafiere, Maurizio Danese -. Un rafforzamento, nonostante la rivoluzione climatica in atto, dettato dalla capacità di innovazione delle imprese agricole e da filiere specializzate che hanno la necessità di investire, ammodernarsi, migliorare i propri paradigmi produttivi e, parallelamente, restare al passo con la formazione. Elementi chiave che Fieragricola Tech è in grado di garantire, anche grazie alle partnership con gli ordini professionali, le associazioni di categoria e le principali riviste specializzate". Fieragricola Tech nell'edizione 2025 ha incrementato il numero degli espositori del 70% rispetto al 2023, passando da 60 a 102, organizzando oltre 50 convegni e coinvolgendo 125 relatori in due giorni, confermando le potenzialità di un comparto che necessita di formazione e di crescita professionale, a fronte di una necessaria dinamicità degli investimenti per fare fronte alle sfide più urgenti, dalla resilienza del settore per la rivoluzione climatica in corso.





