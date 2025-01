A Venezia 'Classici fuori Mostra', omaggio a Truffaut

L'ultimo capolavoro di François Truffaut, Vivement dimanche! (Finalmente domenica! Francia, 1983), con Fanny Ardant e Jean-Louis Trintignant, è il terzo appuntamento della rassegna Classici fuori Mostra 2025 della Biennale di Venezia, mercoledì 29 gennaio alle ore 19 al Cinema Rossini. Restauro in 4k a cura di MK2 Films. Introduce Sara D'Ascenzo. In una vicenda avvincente e sospesa fino al sorprendente finale, la segretaria Barbara (Ardant), innamorata del suo principale, l'agente immobiliare Julien (Trintignant), viene in suo aiuto perché lei lo crede ingiustamente accusato di un duplice omicidio. Ventunesima e ultima regia di François Truffaut prima della sua morte a soli 52 anni (21 ottobre 1984), tratta dal romanzo di Charles Williams Morire d'amore (1962), Vivement dimanche! (Finalmente domenica!) è un indimenticabile omaggio da cinéphile europeo al giallorosa hollywoodiano d'epoca. Dopo Vivement dimanche!, saranno presentati alla rassegna Classici fuori Mostra: 5 febbraio Offret (Sacrificio) (1986) di Andrej Tarkovskij. 12 febbraio L'armée des ombres (L'armata degli eroi) (1969) di Jean-Pierre Melvill· 19 febbraio Il giovedì (1963) di Dino Risi· 26 febbraio Shang Hai zhi yen (Shanghai Blues) (1984) di Tsui Hark.· 12 marzo The Sugarland Express (Sugarland Express) (1974) di Steven Spielber · 26 marzo La prima notte di quiete (1972) di Valerio Zurlini· 2 aprile After Hours (Fuori orario) (1985) di Martin Scorsese. 9 aprile Gojira (Godzilla) (1954) di Ishirô Honda.

16 aprile Amadeus (1984) di Milos Forman.

Sono previste particolari facilitazioni per gli studenti (biglietto ridotto 3 euro, abbonamento ridotto 22 euro, biglietto intero 6 euro).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA