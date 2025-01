Giorno memoria: al Teatro La Fenice la cerimonia di Venezia

Le commemorazioni in ricordo delle vittime delle persecuzioni e dello sterminio nazifascista giungono anche quest'anno al loro momento più solenne. Si è infatti svolta questa mattina, in un Teatro La Fenice gremito, la cerimonia cittadina per il Giorno della Memoria 2025.

Un'occasione di riflessione a cui hanno preso parte il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, il presidente della Comunità ebraica di Venezia, Dario Calimani e il direttore generale della Fondazione Teatro La Fenice, Andrea Erri. L'evento è stato realizzato dal Comune di Venezia, Presidenza del Consiglio comunale, in collaborazione con il Teatro La Fenice e il comitato "Il giorno della Memoria. 27 gennaio".

La cerimonia, molto sentita dalla cittadinanza e dalle istituzioni, si è aperta con gli interventi delle autorità, a cui il direttore generale Erri ha dato il suo benvenuto: "il Teatro La Fenice, palcoscenico di grandi opere e di momenti indimenticabili, si fa oggi scrigno di memoria, custode di un passato che non possiamo e non dobbiamo dimenticare", ha spiegato. "Il Giorno della Memoria è più che mai attuale - ha poi proseguito Erri - perché ci ricorda che l'indifferenza, la passività, il silenzio possono aprire la strada a nuove forme di oppressione e di violenza". Al termine degli interventi, la cerimonia cittadina è proseguita con il reading musicale dedicato alla storia dell'orchestra femminile di Auschwitz, le tre interpreti Claudia Bianchi al violino, Isabella Condini alla viola e Nausicaa Bono al violoncello hanno eseguito alcuni dei brani che facevano parte del repertorio dell'orchestra mentre le letture, tratte dal volume Eravamo il suono di Matteo Corradini, saranno affidate alla voce dell'autore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA