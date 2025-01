Estradato da Santo Domingo Joel Luciano Lorenzo

E' rientrato all'aeroporto di Fiumicino, scortato da personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, Joel Luciano Lorenzo, classe 1999, accusato di aver partecipato attivamente nell'omicidio di Margherita Ceschin avvenuto a Conegliano il 23 giugno 2023.

L'uomo sarebbe uno dei tre esecutori dell'omicidio orchetrato dal marito della donna, Enzo Lorenzon.

Le indagini, condotte dai carabinieri di Conegliano Veneto su disposizione della Procura della Repubblica di Treviso, hanno individuato quali responsabili del delitto anche Luciano Lorenzo Sergio Antonio, Mateo Garcia Jose Luis, già arrestati. Per l'uomo era scattato un mandato d'arresto e l'emissione della "Red Notice" Interpol che, con la proficua collaborazione con la polizia della Repubblica Dominicana ha permesso di rintracciare il latitante a San Juan de la Maguana lo scorso 25 ottobre 2024.

Dopo le formalità di rito, Juan Luciano Lorenzo è stato tradotto nel carcere di Roma Rebibbia a disposizione della Procura di Treviso. "L'odierna estradizione ancora una volta pone in evidenza il lavoro di raccordo dello Scip della Criminalpol, diretta dal Prefetto Raffaele Grassi, come punto di contatto nazionale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza con le forze di polizia di tutto il mondo" affermano fonti della polizia.



