Brugnaro 'Dalipagic indimenticabile protagonista'

"È con profonda tristezza che ho appreso della scomparsa di Dražen "Praja" Dalipagic, un grande uomo e un indimenticabile protagonista dello sport, che ho avuto la fortuna di conoscere personalmente": lo dice il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ricordando il campione del basket che giocò anche nella Reyer.

"La sua è stata una grande carriera da atleta di straordinario talento, costellata di successi e trionfi. Praja è diventato un esempio di dedizione e passione per lo sport - aggiunge Brugnaro -. I suoi valori, quali il lavoro di squadra, la determinazione e il rispetto, rappresentano un faro di ispirazione per le giovani generazioni".

Per il sindaco "Venezia piange la perdita di un suo grande campione. Il suo amore per il basket e il suo attaccamento a questi colori resteranno per sempre nel nostro cuore, oltre agli straordinari 70 punti segnati con la maglia della Reyer in un unico incontro".



