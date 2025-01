Santanché a Motor Bike Verona,'vince la squadra, non il singolo'

"Quando si vince il merito è non è mai di un singolo, anche il più bravo, ma di una squadra, e qui c'è una squadra che lavora nella stessa direzione". Lo ha detto la ministra del turismo, Daniela Santanché, aprendo la cerimonia inaugurale della 17/a edizione di Motor Bike Expo, a Veronafiere. "Questa è una fiera rock - ha sottolineato -, dove si respira energia e passione, qui arrivano da tutte le parti motociclisti, uomini e donne, che hanno passione per la moto. E la passione per la moto è un po' come il primo amore, è un grande senso di libertà cui non puoi mai rinunciare". Santanché si è anche lasciata andare ad un ricordo personale: "Ho rinunciato ad andare in moto quando hanno introdotto la legge sul casco. Avevo una Kawasaki 440 custom, mi divertivo moltissimo, il casco ci voleva, per noi donne magari è un po' un problema, però è assolutamente necessario per la sicurezza, la scelta è stata diversa ma la moto resta una grande passione".



