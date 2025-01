San Valentino, Venezia e Roma tra le 10 mete più romantiche

Per la festa degli innamorati Booking.com ha stilato una classifica delle 10 destinazioni più romantiche del mondo, in base alle analisi delle luoghi che hanno registrato il maggiore incremento nelle ricerche. Tra il 28 novembre e il 5 dicembre dell'anno scorso il sito di viaggi online ha intervistato coppie che hanno scelto e prenotato i propri soggiorni dal 14 al 16 febbraio. La classifica che ne emerge rivela tendenze affascinanti che spaziano tra le mete iconiche, come Venezia e Parigi, e alcune sorprese davvero inaspettate. Tra quest'ultime c'è Fukuoka, in Giappone, che risulta la destinazione preferita dalle coppie innamorate e che ha avuto in incremento delle ricerche online del 551%. In seconda posizione c'è Budapest: la capitale ungherese ha un aumento delle ricerche del 130%. Terza in classifica è Atene con una crescita del 115%, seguita da Venezia, la quarta città più romantica del mondo, con un incremento del 112%. La classifica vede poi Patong Beach, in Thailandia, con un aumento del 110%, Cracovia con il 108% e Florianopolis, in Brasile, con il 106%.

Roma si posiziona ottava in classifica: la Capitale ha un +106% di ricerche come destinazione per trascorrere la giornata di San Valentino. Al nono posto c'è Hurghada, destinazione di mare in Egitto, e, ultima in classifica, Parigi: entrambe hanno registrato un aumento del 101% di ricerche. Venezia e Roma si confermano, dunque, the place to be per i più romantici, con un richiamo che continua a incantare le coppie di tutto il mondo.





