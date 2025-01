Morto per malaria dopo viaggio in Zambia, sorella ricoverata

Un uomo di 64 anni è morto a causa di una infezione di malaria dopo essere rientrato da un viaggio nello Zambia. L'uomo, Gary Petrin, è stato trovato privo di vita ieri Vigili del Fuoco, in una casa di famiglia di Susegana (Treviso). Poche ore prima, anche la sorella che aveva viaggiato con lui in Zambia, una 60enne, era stata ricoverata in gravi condizioni in ospedale, per sospetta malaria, morbo probabilmente contratto da punture si insetto durante il soggiorno nel paese africano. La donna, venuta a conoscenza al momento del ricovero della natura della sua malattia, ha subito allertato i sanitari sul fatto che anche il fratello poteva aver subito lo stesso contagio; ma per il 64enne ormai non c'era più nulla da fare.

L''Ulss 2 di Treviso non ha attuato misure di igiene pubblica, non essendo il morbo trasferibile per contatto tra individui.



