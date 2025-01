Il Tar respinge il ricorso di un gondoliere sostituto

Si è chiuso in questi giorni il procedimento che ha visto un gondoliere sostituto ricorrere contro il Comune di Venezia perché escluso dalla graduatoria definitiva del bando di concorso per l'assegnazione di 7 licenze per l'esercizio del servizio pubblico di gondola. Il Tar del Veneto ha respinto il ricorso, confermando la regolarità del procedimento amministrativo e aprendo la strada per il ritiro della licenza da parte dei soggetti utilmente posizionati in graduatoria.

Il ricorrente, che operava da qualche anno come gondoliere sostituto, aveva partecipato al concorso pubblico sulla base di una graduatoria provvisoria in cui risultava inizialmente al quarto posto. Tuttavia, in seguito a verifiche istruttorie approfondite condotte dal Comune, i punteggi assegnati ai candidati sono stati rivisti, portando il ricorrente all'ottavo posto nella graduatoria definitiva, fuori dalle posizioni utili per ottenere una delle ambite licenze.

Il ricorso presentato contestava, tra le altre cose, la legittimità della procedura adottata dal Comune, sostenendo che l'Amministrazione avesse consentito integrazioni documentali successive alla scadenza dei termini previsti dal bando, con effetti pregiudizievoli per il ricorrente. Il Tar ha però rigettato queste censure, ritenendole prive di fondamento e confermando che le verifiche svolte non hanno violato i principi di par condicio e di autoresponsabilità dei partecipanti.





