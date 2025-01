Venezia: per il derby centrocampo tutto nuovo

Per il derby di lunedì prossimo col Verona, Eusebio Di Francesco potrebbe proporre un centrocampo completamente rinnovato rispetto alle ultime uscite del Venezia grazie al recupero di Duncan e all'impiego del nuovo arrivato Condè. Il suo quasi omonimo Candè - appena sbarcato in laguna dal Metz - si candida invece per una maglia nel terzetto difensivo assieme a Idzes e Sverko. Sulle fasce spazio a Zerbin e a Zampano, che ha scontato la squalifica.

Davanti le scelte dovrebbero ricadere su Oristanio e Pohjanpalo, con il capitano che è però al centro di un vero e proprio caso di mercato: il Palermo è pronto a fargli ponti d'oro per averlo a disposizione per cercare la promozione in A, ma i tifosi hanno tappezzato terraferma e laguna di cartelli che ricordano alla società il ruolo chiave del finlandese nel progetto della squadra e nella lotta salvezza.

Nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi. Di sicuro, in attacco il direttore Antonelli sta cercando opzioni che possano sostituire il bomber oppure affiancarlo, visto che il reparto ha perso anche Raimondo e pure Gytkjaer ha le valigie in mano.





