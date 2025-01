Letexpo alla fiera di Verona dall' 11 al 14 marzo

Trasporti, logistica e servizi alle imprese: questi i temi al centro di Letexpo, l'evento fieristico nato quattro anni fa dalla collaborazione tra Alis e Veronafiere e che torna dall'11 al 14 marzo per la sua nuova edizione.

Ad annunciarlo è il presidente di Alis, Guido Grimaldi, che parla di un'edizione "caratterizzata da importanti novità e da numeri ancora più ambiziosi in termini di espositori, stand, visitatori, momenti di confronto e di intrattenimento" nei cinque padiglioni. Le imprese del mondo del trasporto e della logistica presenteranno novità commerciali e servizi, faranno recruiting, si confronteranno con istituzioni e stakeholder. A "conferenze, interviste, workshop e incontri tematici" parteciperanno anche "rappresentanti del governo, delle istituzioni italiane ed europee, delle amministrazioni, delle imprese, delle professioni, delle associazioni, del giornalismo, del mondo della formazione e della ricerca", aggiunge Grimaldi che spiega che saranno ospitati in quatto diverse aree: Casa Alis, Alis Cafè, Alis Hub e Alis Academy Village. Un intero padiglione sarà invece destinato ad 'Alis per il sociale'.

"Verona - commenta Federico Bricolo, presidente di Veronafiere Spa - rappresenta una capitale naturale per la logistica del Paese: vocata per gli scambi e i traffici, connessa storicamente con i mercati, la città ospita il più importante interporto italiano e il secondo per grandezza in Europa". LetExpo, spiega, "è una fiera che guarda al futuro di tutti noi: ha la responsabilità di promuovere una cultura che ci accompagna nella transizione verso una mobilità e un'economia più sostenibili".



