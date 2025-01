Ad Albignasego un furgone Iveco Daily, condotto da un 39enne ha investito e ucciso una donna 49enne di Solesino, mentre si stava recando a lavoro.

La donna stava percorrendo a piedi la via, dopo essere scesa da un autobus per recarsi sul posto di lavoro, è stata investita ed è deceduta sul colpo. Sul posto sono intervenuti l'Aliquota Radiomobile di Abano Terme e Stazione di Albignasego per i rilievi. Il mezzo e' stato sottoposto a sequestro.



