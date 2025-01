Dal Laos a Venezia con 6,6 chili di cocaina,fermato in aeroporto

I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio presso l'aeroporto Marco Polo di Tessera assieme ai militari della Guardia di finanza, hanno fermato un passeggero proveniente dal Laos che nelle due valigie a suo seguito nascondeva 6 chili e mezzo di eroina confezionati come snack per bambini.

Durante il controllo dei documenti, le evasive risposte circa lo scopo e la durata della sua permanenza a Venezia, hanno indotto ad un'ispezione più approfondita dei bagagli, permettendo di scoprire, occultati e perfettamente sigillati all'interno di dolciumi vari, sostanza stupefacente per un peso complessivo di 6,5 circa chili.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA