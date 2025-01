Candidature agli Oscar, da Venezia 17 nomination

Sono state annunciate oggi le nomination degli Oscar 2025, e nella rosa delle candidature sei film sono stati presentati alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, con 17 candidature complessive.

I sei film nominati sono: il Leone d'argento per la regia all'81. Mostra 2024 The Brutalist di Brady Corbet, il film premiato per la sceneggiatura all'81. Mostra Io sono ancora qui di Walter Salles, Maria di Pablo Larraín, September 5 - La diretta che cambiò la storia di Tim Fehlbaum, e due cortometraggi d'animazione della sezione Orizzonti dell'80.

Mostra 2023, In the Shadow of the Cypress di Hossein Molayemi e Shirin Sohani, e Wander to Wonder di Nina Gantz.

Dieci candidature sono state ottenute dal film Leone d'argento per la regia all'81. Mostra 2024 The Brutalist di Brady Corbet: miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista (Adrien Brody), miglior sceneggiatura originale (Brady Corbet e Mona Fastvold), miglior attrice non protagonista (Felicity Jones), miglior attore non protagonista (Guy Pearce), miglior colonna sonora (Daniel Blumberg), miglior montaggio (Dávid Jancsó), miglior fotografia (Lol Crawley), migliore scenografia (Judy Becker).

Io sono ancora qui di Walter Salles, già premiato per la sceneggiatura all'81. Mostra, ha ottenuto tre candidature: miglior film, migliore attrice protagonista (Fernanda Torres), miglior film internazionale.

Maria di Pablo Larraín, in concorso all'81. Mostra, è stato nominato per la miglior fotografia, September 5 - La diretta che cambiò la storia di Tim Fehlbaum, film di apertura di Orizzonti all'81. Mostra, per la migliore sceneggiatura originale.

In the Shadow of the Cypress di Hossein Molayemi e Shirin Sohani, e Wander to Wonder di Nina Gantz, in Orizzonti Corti all'80. Mostra, hanno avuto la nomination per il miglior cortometraggio d'animazione.

Infine Flow di Gints Zilbalodis, candidato come miglior film d'animazione e miglior film internazionale, ha partecipato nel 2022 al programma Venice Gap Financing Market del Venice Production Bridge alla 79. Mostra.

La Biennale di Venezia, in una nota, si congratula vivamente con tutte le personalità e le produzioni nominate, e con Isabella Rossellini, candidata per il film Conclave come migliore attrice non protagonista.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA