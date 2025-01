Milano-Cortina: in 350mila registrati per acquisto dei biglietti

Inizia il 6 febbraio la prima fase di vendita dei biglietti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: a chi si è registrato entro il 15 gennaio verrà comunicata la finestra temporale nella quale acquistarli senza code o attese online. La vendita libera al pubblico inizia ad aprile, mentre per le Paralimpiadi non è prevista la fase di sorteggio e la vendita libera si apre direttamente il 6 marzo, a un anno esatto dalla cerimonia di apertura paralimpica.

A giudicare dai dati di cui ANSA ha preso visione, il bilancio ad oggi è positivo: sono 350mila le persone, il 70% delle quali straniere, che si sono iscritte all'estrazione per essere i primi ad acquistare i biglietti. I prezzi proposti dal Comitato Organizzatore, sono disponibili sul sito della Fondazione Milano Cortina 2026: oltre il 20% è sotto i 40 euro e più della metà (57%) è inferiore ai 100 euro; per le Paralimpiadi i biglietti partono invece dai 10 euro per gli Under 14, e più di 200 mila tagliandi - circa l'89% - sono disponibili a meno di 35 euro.

Sono anche in vendita i pacchetti "hospitality" di On Location, l'agenzia scelta dal Cio, che comprendono trasporto, hotel e cene gourmet preparate dai migliori chef, riservati a chi vuole vivere un'esperienza premium.



