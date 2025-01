Fondaco Tedeschi Venezia, trovato accordo per 212 dipendenti

E' stato trovato un accordo sul futuro dei lavoratori del Fondaco dei Tedeschi di Venezia, multimarca del lusso per il quale lo scorso novembre Dfs Italia, la società che lo gestiva, aveva avviato il licenziamento collettivo.

L'accordo è stato chiuso negli uffici della Regione del Veneto, che ne dà notizia, dopo un incontro convocato dalla Direzione Lavoro regionale che ha visto la partecipazione dell'Unità di crisi di Veneto Lavoro, di Confcommercio Venezia e delle organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil con i rappresentanti dei lavoratori.

"Si conclude in sede regionale, con un buon accordo tra Dfs Italia e le Parti sociali, una fase della complessa situazione del Fondaco dei Tedeschi, lo store veneziano del lusso la cui chiusura è prevista per il prossimo 30 aprile - afferma l'assessore regionale al Lavoro Valeria Mantovan -. Per i 212 dipendenti interessati, l'accordo riporta non solo le misure di incentivazione all'esodo, ma anche l'impegno della società a facilitare l'inserimento dei dipendenti nel gruppo Lvmh e a definire, in intesa con le parti sindacali, ulteriori azioni per la riqualificazione e il ricollocamento. Proprio in riferimento a questo punto, come Regione, abbiamo ribadito la nostra disponibilità ad impiegare le politiche attive del lavoro per la ricollocazione collettiva che abbiamo predisposto per questa tipologia di situazioni".



