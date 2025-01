Due arresti e una denuncia in operazione antidroga a Padova

Due stranieri sono stati arrestati e uno denunciato nell'ambito dei controlli antidroga a Padova da parte della questura nell'area della stazione ferroviaria.

Il primo a cadere nella rete della polizia è stato un 36enne nigeriano, irregolare, visto a cedere ad un uomo della cocaina.

Il nigeriano era già stato arrestato sempre per droga a luglio del 2018, a gennaio del 2019 e a luglio del 2024. Allo straniero, nel processo per direttissima, è stato convalidato l'arresto oltre ad una condanna a 4 mesi, 20 giorni di reclusione e 800 euro di multa, con divieto di ritorno nel Comune di Padova. Al 36enne è stato poi notificata da parte del questore, Marco Odorisio, l'espulsione e quindi portato al Cpr di Gradisca d'Isonzo (Gorizia). In manette è poi finito un 27enne gambiano, regolare e domiciliato a Padova, fermato dopo che aveva nascosto dietro un quadro elettrico 70 grammi di hashish. Addosso al giovane sono stati trovati altri 15 grammi di marijuana e altra droga è stata invece trovata nella sua abitazione. Sempre per droga il gambiano era stato condannato nel 2019 a 4 mesi di reclusione e il 22 gennaio 2020 a un anno di carcere. Il 10 gennaio scorso è finito di nuovo in carcere sempre per stupefacenti quando il 6 novembre 2024 gli era stato concesso il beneficio della sospensione del processo con la messa alla prova di 12 mesi. Pertanto il tribunale di Padova ha convalidato l'arresto disponendo gli arresti domiciliari. Infine un 25enne nigeriano, residente a Genova, è stato fermato dopo un inseguimento a piedi e trovato con alcune dosi di marijuana e quindi denunciato. Per quest'ultimo e per il gambiano il questore ha fatto avviare le procedure di revoca del permesso di soggiorno, e nel contempo ha fatto predisporre la misura di prevenzione del "Divieto di Accesso e Stazionamento nei Pubblici Esercizi" per anni 5 dai locali in alcune zone della città



