Un nuovo impianto fotovoltaico alla Cimbali nel veneziano

Solarelit, azienda specializzata in energie rinnovabili e parte del gruppo Greenvolt, leader globale nel settore delle energie rinnovabili, e Cimbali Group, multinazionale italiana specializzata nella progettazione e produzione di macchine professionali per espresso, ampliano la collaborazione con il lancio di un nuovo progetto di energia rinnovabile decentralizzata presso la sede di Dolo (Venezia).

La nuova installazione, in fase di realizzazione, comprende 460 nuovi moduli fotovoltaici con una capacità installata di 230 kWp, consentendo la produzione di macchine per caffè e attrezzature in modo più sostenibile nello stabilimento veneziano, dove il gruppo opera dal 2019 dopo l'acquisizione di Macine Keber.

La collaborazione tra Solarelit e Cimbali, iniziata nel 2010, ha portato all'installazione di sistemi fotovoltaici negli stabilimenti a Binasco (Milano) e Cappella Cantone (Cremona), con una capacità complessiva di quasi 800 kWp. Questi impianti generano 3.700 MWh di energia su una superficie di 4.500 metri quadrati, consentendo all'azienda di ridurre le proprie emissioni di CO2 di 2.400 tonnellate all'anno.

Attualmente, il 54% dell'energia utilizzata dal Gruppo proviene da fonti rinnovabili, di cui il 7% è autoprodotto.





