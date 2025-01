Nobel dell'acqua Rinaldo, 'chiediamoci quale agricoltura potremo permetterci'

"Dobbiamo porci delle domande che non sono piacevoli dal punto di vista economico e sociale.

Dobbiamo chiederci quale agricoltura potremo permetterci. Non è una domanda facile, perché dovremo dire a quelli che fanno riso in Piemonte che non potranno più farlo perché viene consumata troppa acqua. Israele lo ha fatto. Israele, che è il migliore gestore di risorsa idrica al mondo, non fa più i pompelmi Jaffa, che erano i migliori al mondo, perché consumano troppa acqua".

Lo ha detto parlando con i giornalisti Andrea Rinaldo, pioniere degli studi sulle risorse idriche e la riduzione delle disuguaglianze attraverso un'equa distribuzione dell'acqua, tra i protagonisti della nascita del Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e meccatronica dell'Università di Trento, a cui l'ateneo conferisce oggi la laurea honoris causa.

"Il vero problema per la mitigazione delle grandi piene dei fiumi come l'Adige a Trento è che la quantità di spazio che si dovrebbe predisporre è enorme. Sono milioni di metri cubi d'acqua. Dove li si mette in un territorio così sviluppato?", ha aggiunto Rinaldo. "Nel mio Veneto, per esempio, nel giro di 70 anni il 30% del territorio è stato consumato. Questo ha un costo".



