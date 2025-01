L'Italia U.21 contro l'Olanda al 'Penzo' di Venezia

Il prossimo 21 marzo lo stadio "Pier Luigi Penzo" di Venezia ospiterà una partita amichevole della nazionale Under 21 guidata da Carmine Nunziata, che affronterà l'Olanda. Lo ha reso noto il Venezia Fc.

"Un'importante occasione per gli appassionati di calcio e per il pubblico veneziano di vedere in campo i giovani talenti azzurri nel cuore di Venezia", ricorda il club lagunare in una nota.

L'ultima partita disputata dall'Under 21 al Penzo risale al 2 giugno 2016, quando l'Italia affrontò la Francia in un'amichevole che si concluse con una vittoria per 1-0 in favore dei transalpini.

L'incontro del 21 marzo si inserisce nel programma di preparazione dell'Under azzurra in vista della fase finale dell'Europeo che si disputerà a giugno in Slovacchia.



