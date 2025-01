Fiera Milano partner dei giochi olimpici Milano Cortina 2026

Fiera Milano e Fondazione Milano Cortina 2026 hanno siglato un accordo di partnership per l'avvio di una collaborazione strategica che definisce l'ingresso del maggiore operatore fieristico e congressuale italiano nella squadra dei partner di Milano Cortina 2026.

La partnership, sottoscritta dal ceo di Milano Cortina 2026 Andrea Varnier e da Francesco Conci, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano, consolida l'inizio di un rapporto sinergico che valorizzerà l'eccellenza italiana e le competenze distintive che il Paese è in grado di offrire a livello internazionale.

Fiera Milano, in occasione dei Giochi di Milano Cortina 2026, assume un ruolo di "grande rilevanza nel contesto organizzativo dell'evento", spiega una nota. Gli spazi di Fiera Milano accoglieranno alcune delle gare più importanti della manifestazione.

"La partnership con Fiera Milano ci permetterà di raggiungere un eccellente livello del processo organizzativo. A rendere virtuoso questo rapporto sono sicuramente il prestigio e la lunga esperienza che Fiera Milano ha nel mondo fieristico e congressuale internazionale, di cui l'Italia è leader", afferma Andrea Varnier, ceo di Milano Cortina 2026.

"Siamo orgogliosi di diventare partner di un evento così straordinario come i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Con i Giochi condividiamo i valori principali quali eccellenza, rispetto, inclusione, impegno e passione", afferma Francesco Conci, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA