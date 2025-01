Insulti razzisti in match juniores, annunciata inchiesta

Un'indagine della Federcalcio e della Procura sportiva sono annunciate in Veneto per un caso di razzismo accaduto in occasione di una partita di due squadre juniores nel Padovano.

La vicenda risale a sabato pomeriggio, durante una partita tra il Real Padova e il San Giorgio in Bosco con giocatori tutti minorenni.

Secondo i vertici del Real - ma il San Giorgio respinge ogni accusa - dagli spalti i tifosi avversari avrebbero lanciato insulti razzisti verso tre giocatori di colore, tanto che uno di loro ad un certo punto ha chiesto il cambio perché, avrebbe detto di non poterne più, mentre un secondo ha finito la partita in lacrime per quanto subito.

La questione non finisce dopo il triplice fischio dell'arbitro. L'attacco si trasferisce sui social dove appare un commento attribuito ad un giocatore del San Giorgio: "Al Real Padova giocano più scimmie che persone. In campo sembrava di stare nelle giungla".



