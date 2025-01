Auto finisce in un canale nel Veneziano, morto il conducente

I vigili del fuoco sono intervenuti stamani ad Asseggiano, località del Comune di Venezia, alla periferia di Mestre, per un'automobile finita in un canale al confine con il territorio di Martellago (Venezia).

Un uomo, probabilmente il conducente, è stato ritrovato senza vita e non è stato ancora identificato.

Non si esclude che il veicolo si trovasse nel fossato da parecchie ore, quando è scattata la segnalazione di soccorso.

Sul posto sono intervenuti anche le Forze dell'ordine e Suem 118.



