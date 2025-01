Anziano muore per intossicazione da monossido di carbonio

Un uomo di 80 anni è morto nella sua abitazione a Noventa Padovana (Padova) quasi sicuramente per intossicazione da monossido di carbonio.

L'abitazione è stata posta sequestro mentre la salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Quando i vigili del fuoco hanno varcato la soglia dell'abitazione sono entrati in funzione gli avvisatori acustici in loro adozione per la presenza di monossido. Il personale del 118 ha soccorso l'anziano, purtroppo nonostante i tentativi di rianimazione il medico ha dovuto dichiarare la morte dell'uomo.

Anche i vigili del fuoco arrivati da Padova hanno rilevato con la propria strumentazione la presenza di monossido di carbonio. Sul posto anche i carabinieri.



