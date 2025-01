Sopralluogo al Codivilla con Regione Veneto e Comune di Cortina

Questa mattina si è tenuto un sopralluogo al cantiere dell'ospedale di Cortina, guidato dal Commissario dell'Ulss Dolomiti Giuseppe Dal Ben, con i rappresentanti della Regione Veneto e il sindaco e vicesindaco di Cortina, insieme a GVM, direzione lavori e imprese impegnate nell'opera.

Spenti i riflettori sulla Coppa del mondo di sci femminile, continua l'operatività dell'Ulss Dolomiti su Cortina per arrivare pronti all'appuntamento olimpico.

E' stato fatto il punto sull'avanzamento dei lavori al Codivilla che, per il periodo dei Giochi, sarà "policlinico olimpico" e successivamente entrerà in funzione come ospedale vero e proprio. Per il Comune di Cortina hanno partecipato il sindaco Gianluca Lorenzi e il vicesindaco Roberta Alverà.

Oltre al Regional medical officer per le Olimpiadi, Paolo Rosi, e al suo staff, hanno visitato i lavori il direttore dell'edilizia ospedaliera della Regione Veneto Paolo Fattori e il direttore della programmazione e controllo dell'area sanitaria Mauro Bonin.

"Il cronoprogramma, che prevede la fine dei lavori al Codivilla a settembre 2025 per poi iniziare l'allestimento funzionale alle Olimpiadi, al momento è rispettato - commenta il commissario Giuseppe Dal Ben - continueremo a monitorare il cantiere per raggiungere l'obiettivo comune di avere la struttura pronta ed utilizzabile per i Giochi. Si sta procedendo a pieno ritmo con la parte impiantistica interna ed è quasi completata la colonna di servizio esterna, con gli ascensori, costruita dopo la bonifica".

"È stata una visita estremamente importante -commenta il Sindaco Lorenzi - durante la quale abbiamo potuto osservare da vicino i significativi sviluppi del cantiere. Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto fino ad oggi, che rappresenta un importante passo avanti verso il completamento di un progetto tanto atteso. Questi ultimi mesi saranno cruciali per rispettare i cronoprogrammi e garantire che il progetto possa essere completato quanto prima, offrendo un servizio fondamentale per la nostra comunità".



