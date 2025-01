Rapinano cellulare a ragazzo, denunciati tre minori a Treviso

I carabinieri di Silea (Treviso) hanno denunciato tre giovani di 15, 16 e 17 anni per aver rapinato il telefonino ad un minore di origine brasiliana, il 10 gennaio scorso a Treviso. Il più giovane degli indagati era già stato arrestato quattro giorni fa, sempre per rapina a Treviso ad un minore di origine brasiliana. Anche gli altri due ragazzi coinvolti sono già noti alle forze dell'ordine per episodi simili.

I militari sono riusciti a raccogliere gravi e inconfutabili elementi di colpevolezza nei confronti dei tre ragazzi, i quali avrebbero agito in concorso tra loro minacciando il coetaneo che stava attendendo l'arrivo dell'autobus dopo essere uscito da scuola. Raccolti elementi di prova, i carabinieri hanno svolto anche delle perquisizioni domiciliari, delegate dalla Procura per i minorenni, nei confronti degli indagati, rinvenendo tra l'altro gli indumenti utilizzati durante la rapina.

L'identificazione, inoltre, è stata resa possibile dalla vittima che ha riconosciuto gli autori del reato.



