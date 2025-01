Latitante per violenza sessuale su minore arrestato in Paraguay

Il lavoro dei carabinieri di Verona ha permesso di individuare e arrestare in Paraguay un latitante italo-brasiliano , 45 anni, ricercato dal settembre 2024 per violenza sessuale su minori.

L'uomo si era rifugiato nella città di Ciudad del Este ricadente nel territorio della cosiddetta "Triple Frontera" (area di tre confini lungo l'incrocio tra Argentina, Brasile e Paraguay), luogo in cui si era rifugiato nella speranza di far perdere le proprie tracce e di sottrarsi alla esecuzione della condanna.

Tuttavia, nonostante la lontananza e le cautele adottate per sottrarsi alla cattura, il 45enne è stato individuato ed arrestato dalla polizia paraguayana, attivata dal servizio di cooperazione internazionale del Ministero dell'Interno su segnalazione dei carabinieri di Verona, che gli ha notificato l'Ordine di arresto emesso dalla Autorità Giudiziaria di Verona.

Il 45enne, già dimorante in Verona, deve scontare la pena di anni 5 e 2 giorni per violenza sessuale su minore, commessi in Verona nel giugno/luglio 2016. L'uomo è stato accompagnato nelle carceri paraguayane dove rimarrà in attesa della decisione sulla sua consegna alle autorità italiane che potrà avvenire nelle prossime settimane.



