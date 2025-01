Dal 19 febbraio Biennale Cinema per le scuole

Ritorna, per il terzo anno, Biennale Cinema per le Scuole, un ciclo di proiezioni matinée gratuite (ore 10) per le Scuole secondarie del territorio organizzate dalla Biennale di Venezia. Saranno proposti quattro film a Venezia (Cinema Giorgione) e Mestre (Cinema Dante) a partire da giovedì 19 febbraio e fino a mercoledì 26 marzo, introdotti da critici cinematografici. Per informazioni e adesioni scrivere a promozione@labiennale.org entro due giorni lavorativi antecedenti la data della proiezione.

Il primo film in programma - nei cinema Giorgione a Venezia il 19 febbraio e Dante a Mestre il 20 febbraio, sempre alle ore 10 - è Dunkirk (Regno Unito/Paesi Bassi/Francia/Stati Uniti, 2017) di Christopher Nolan, con Mark Rylance, Tom Hardy, Harry Styles, Barry Keoghan, Kenneth Branagh e Cillian Murphy, film vincitore di tre premi Oscar nel 2018, Miglior montaggio, Miglior sonoro e Miglior montaggio sonoro. Un'avvincente pagina di storia che si concentra sull'evacuazione di migliaia di soldati inglesi e francesi dalla città di Dunkerque nel 1940, durante la prima fase della seconda guerra mondiale. Il film è strutturato in tre linee narrative che seguono durate diverse nel corso della storia: la prima è ambientata sulla terraferma e copre un arco di una settimana, la seconda è dedicata al mare e copre una giornata e infine la terza prende luogo nei cieli e copre un'ora. Nolan riesce sapientemente a mescolare e ad alternare tutti e tre gli archi temporali raccontando u na impressionante storia di sopravvivenza concentrandosi non solo sui soldati, ma anche sui civili che eroicamente hanno preso parte all'operazione.

I film scelti, oltre a Dunkirk, sono: Un anno difficile (Francia, 2023) di Olivier Nakache e Eric Toledano, La storia del Frank e della Nina (Italia/Svizzera, 2024) di Paola Randi, presentato alla 81. Mostra del Cinema nella sezione Orizzonti Extra e The Animal Kingdom (Francia/Belgio, 2023) di Thomas Cailley, vincitore di cinque Premi César.

Le proiezioni di Biennale Cinema per le Scuole, rivolte alle alunne e agli alunni degli Istituti secondari di primo e secondo grado, sono organizzate in collaborazione col Circuito Cinema del Comune di Venezia e in versione italiana.



