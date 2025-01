Annuncia omicidio della compagna ma non era vero, denunciato

Annuncia alla commessa di un negozio di aver appena ucciso la sua compagna, ma non era vero e per questo un 43enne vicentino è stato denunciato per procurato allarme dai carabinieri di Bassano del Grappa.

I militari hanno avuto un soprassalto quando al 112 una commessa di un negozio di abbigliamento del centro storico ha chiesto con voce agitata il loro intervento perchè un cliente davanti a lei, dopo aver chiesto delle informazione su alcuni capi di abbigliamento, si è scusato del fatto di essere quasi praticamente afono, riferendo di aver perso la voce nel corso di una accesa discussione con la propria compagna, avvenuta poco prima, durante la quale l'avev uccisa. L'uomo ha poi aggiunto, in maniera ambigua, la frase "…sto scherzando". L'operatore della Centrale Operativa ha comunque allertato i colleghi che hanno raggiunto il negozio interrogando il 43enne, residente in città, celibe, già con precedenti, il quale si è giustificato ribadendo che si era trattato di uno scherzo. Condotto in caserma, dopo alcune verifiche dalle quali è emerso che non c'era stato alcun omicidio, l'uomo è stato denunciato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA